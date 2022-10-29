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8 минут назад

На палубе нового авианосца ВМС Индии замечены российские истребитель и вертолет

Газета.Ru

На палубе нового авианосца ВМС Индии INS Vikrant замечены российские палубный истребитель МиГ-29К и вертолет радиолокационного дозора Ка-3ё, сообщает Telegram-канал Dambiev, разместивший видео авианосца.

На палубе авианосца ВМС Индии замечены истребитель и вертолет России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Видео было снято в октябре, говорится в публикации.

INS Vikrant был заложен в 2006 году на судостроительной верфи в индийском городе Кочин. Проект корабля был разработан Невским ПКБ на основе авианесущего крейсера 1143.4, на базе которого создали индийский авианосец «Викрамадитья» и китайский «Ляонин».

ВМС Индии приняли в эксплуатацию INS Vikrant в сентябре.

Ранее сообщалось, что Минобороны Индии выберет модель истребителя, которым будет вооружен первый индийский авианосец INS Vikrant.

По данным издания Times of India., за контракт на 24–26 машины сразятся французский истребитель Rafale-M и американский F-18. Обе машины прошли испытания на береговом полигоне (SBTF) в Гоа, где сымитирован трамплин, аналогичный палубе авианосца.

Командующий индийским флотом вице-адмирал Сатиш Гормад заявил, что отчет об испытаниях будет представлен «как можно скорее», решение о приобретении самолетов «будет ускорено».

Армия,В мире,Невское ПКБ,
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