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16 минут назад

В Херсонской области нашли тайник батальона «Айдар» и инструкторов из США

Lenta.ru

Тайник инструкторов из США и батальона ВСУ «Айдар» обнаружили в Херсонской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

В Херсонской области нашли инструкторов из США и батальона ВСУ «Айдар»
Фото: росгвардияросгвардия

Уточняется, что тайник нашли в подвале заброшенной турбазы в поселке Хорлы Каланчевского округа. В тайнике находились 290 патронов различных калибров, в том числе для иностранного оружия, два магазина для АК-47, а также книгу вещевого учета воинской части ВСУ.

По данным канала, на турбазе жили американские инструкторы, которые в 2021 году обучали личный состав «Айдара».

Ранее стало известно, что следователи нашли пыточную тюрьму на базе батальона «Айдар», которая находится в Старобельском районе Луганской народной республики. В Следственном комитете России (СКР) объяснили, что бывший мясоперерабатывающий цех в селе Половинкино был переоборудован в место расположения боевиков.

Армия,Следственный комитет,
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