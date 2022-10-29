В Херсонской области нашли инструкторов из США и батальона ВСУ «Айдар»

Тайник инструкторов из США и батальона ВСУ «Айдар» обнаружили в Херсонской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Фото: росгвардия росгвардия

Уточняется, что тайник нашли в подвале заброшенной турбазы в поселке Хорлы Каланчевского округа. В тайнике находились 290 патронов различных калибров, в том числе для иностранного оружия, два магазина для АК-47, а также книгу вещевого учета воинской части ВСУ.

По данным канала, на турбазе жили американские инструкторы, которые в 2021 году обучали личный состав «Айдара».