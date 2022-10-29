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41 минуту назад

Стало известно о возможном отпуске генерала Лапина

Lenta.ru

Командующий группировкой войск «Центр» при проведении специальной военной операции на Украине генерал-полковник Александр Лапин не отстранен, а взял трехнедельный отпуск. Об этом стало известно Ura.ru.

Стало известно о возможном отпуске генерала Лапина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника в Минобороны, Лапину «дали время отдохнуть», сославшись на то, что он с самого начала спецоперации командовал войсками.

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«В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», — добавил собеседник агентства.

При этом другой источник Ura.ru заявил, что Лапин, уходя в отпуск и написав соответствующий рапорт, все же покинет должность командующего.

Армия,Александр Лапин,
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