Стало известно о возможном отпуске генерала Лапина

Командующий группировкой войск «Центр» при проведении специальной военной операции на Украине генерал-полковник Александр Лапин не отстранен, а взял трехнедельный отпуск. Об этом стало известно Ura.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам источника в Минобороны, Лапину «дали время отдохнуть», сославшись на то, что он с самого начала спецоперации командовал войсками.

«В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», — добавил собеседник агентства.