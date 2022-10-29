В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников воевать на стороне Украины

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что иностранные наемники постепенно отказываются от участия в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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«Самая главная новость недели — заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исхода», — отметил он.

26 октября Киселев заявлял, что польские наемники отказались идти в наступление в направлении Кременной, чтобы «повлиять» на них на место прибыли бойцы «Правого сектора» (организация запрещена в России).

После этого, по его словам, между военными произошел конфликт, в результате которого иностранцы «утилизировали» своих оппонентов.

Ранее помощник главы МВД ЛНР сообщал, что российские войска успешно продвигаются под городами Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике, при этом украинская армия терпит большие потери.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.