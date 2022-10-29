В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
29 минут назад

В МВД ЛНР заявили об отказе иностранных наемников воевать на стороне Украины

Газета.Ruиещё 1

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что иностранные наемники постепенно отказываются от участия в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников воевать на стороне Украины
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Самая главная новость недели — заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исхода», — отметил он.

26 октября Киселев заявлял, что польские наемники отказались идти в наступление в направлении Кременной, чтобы «повлиять» на них на место прибыли бойцы «Правого сектора» (организация запрещена в России).

Минобороны прокомментировало атаку беспилотников на Севастополь

После этого, по его словам, между военными произошел конфликт, в результате которого иностранцы «утилизировали» своих оппонентов.

Ранее помощник главы МВД ЛНР сообщал, что российские войска успешно продвигаются под городами Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике, при этом украинская армия терпит большие потери.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Виталий Киселев,Владимир Путин,Правый сектор,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители