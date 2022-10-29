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10 минут назад

Армия США захотела купить российские АК-74

Lenta.ru

Армия США захотела купить российские автоматы АК-74 калибра 5,45 миллиметра или их клоны, произведенные не в России. Об этом сообщает The Drive.

Армия США захотела купить российские АК-74
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание пишет, что с предложением о покупке российских автоматов к их владельцам обратилось Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси. Согласно The Drive, военные не уточнили, с какой целью им необходимы российские автоматы.

В издании отмечают, что армия США обладает различными типами зарубежного оружия, которое используется, в частности, силами специальных операций, в ходе учений и для тестирования и разработок перспективной техники.

Отмечается, что особый интерес представляют автоматы из Румынии (md.86), России (АК-74) и Германии (MPi AK74), тогда как другие образцы, например, болгарские AR-SF и польские Tantal, не нужны.

Издание напоминает, что АК-74 до сих пор остаются одними из основных автоматов в украинской армии.

В сентябре военный историк Никита Буранов заявил, что российский автомат АК-12, используемый в ходе специальной военной операции на Украине, «не уронит лавры» АК-74, который является его предшественником.

Армия,
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