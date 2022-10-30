Украинских военных отбросили на купянском направлении после безуспешных атак

Украинские военные предприняли семь попыток атак на позиции Вооруженных сил Российской Федерации (ВС России) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Уточняется, что все попытки атак оказались безуспешными, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отброшены.