Стало известно о сбитом на Украине МиГ-29

Российская истребительная авиация в районе села Пришиб Николаевской области сбила самолет МиГ-29 ВВС Украины, заявило Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

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«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, комплексы ПВО ВС РФ за сутки уничтожили в ДНР, Запорожской и Херсонской областях 14 беспилотников противника.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила девять пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, в также в ДНР.