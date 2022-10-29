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21 минуту назад

Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29

Илья Родин

Российская истребительная авиация в районе села Пришиб Николаевской области сбила самолет МиГ-29 ВВС Украины, заявило Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

Стало известно о сбитом на Украине МиГ-29
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, комплексы ПВО ВС РФ за сутки уничтожили в ДНР, Запорожской и Херсонской областях 14 беспилотников противника.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила девять пунктов управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, в также в ДНР.

Кроме того, российские БПЛА в Херсонской области уничтожили две американские гаубицы М777 и самоходную огневую установку комплекса Бук-М1.

Армия,СВО,Верховный суд,Минобороны России,
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