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21 минуту назад

Минобороны заявило о поражении двух формирований иностранных наемников ВСУ

Lenta.ruиещё 5

На купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двум формированиям иностранных наемников. Об этом в понедельник, 31 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны заявило о поражении двух формирований иностранных наемников ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В военном ведомстве заявили, что украинская сторона понесла потери в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, а также Николаевка и Куземовка Луганской народной республики (ЛНР).

«Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля», — отчитались в Минобороны.

Известно также, что Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку Украины на краснолиманском направлении и уничтожили до 170 солдат противника.

На Украине сообщили о взрывах в районах трех ГЭС

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, она будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты.

Армия,СВО,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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