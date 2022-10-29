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33 минуты назад

Минобороны: при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь поврежден тральщик "Иван Голубец"

Газета.Ru

Министерство обороны России информировало, что морской тральщик «Иван Голубец» получил несущественные повреждения, когда осуществлялась попытка атаки украинской стороны на Севастополь. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным МО, также урон нанесен боносетевому заграждению в бухте Южная.

«В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде», — добавили в российском ведомстве.

Информация об отражении атаки беспилотников Вооруженных сил Украины приведена 29 октября.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что целью ВСУ при атаке на город были военные объекты флота.

Минобороны прокомментировало атаку беспилотников на Севастополь

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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