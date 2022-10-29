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5 часов назад

В России оценили желание Трампа создать ядерную крылатую ракету

Ferra.ruиещё 2

В России американскую ядерную ракету назвали личной блажью Трампа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Администрация президента США Джо Байдена отказалась финансировать проект по созданию дальнобойной крылатой ядерной ракеты SLCM-N для подводных лодок.

Проект был инициирован бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Ситуацию прокомментировал российский военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По словам эксперта, эта ракета хуже существующих межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, которые стоят на вооружении у США. По мнению Болтенкова, создание такой ракеты выглядело личной блажью Дональда Трампа.

Также он отметил, что разработку такого вооружения остро раскритиковали многие действующие американские военные, в первую очередь из-за её бессмысленности.

«У флота США есть сотни межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Добавлять к ним медленные, гораздо более уязвимые для ПВО крылатые ракеты выглядело личной блажью предыдущего американского президента», — подчеркнул Дмитрий Болтенков.

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