В России американскую ядерную ракету назвали личной блажью Трампа

Администрация президента США Джо Байдена отказалась финансировать проект по созданию дальнобойной крылатой ядерной ракеты SLCM-N для подводных лодок.

Проект был инициирован бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Ситуацию прокомментировал российский военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По словам эксперта, эта ракета хуже существующих межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, которые стоят на вооружении у США. По мнению Болтенкова, создание такой ракеты выглядело личной блажью Дональда Трампа.

Также он отметил, что разработку такого вооружения остро раскритиковали многие действующие американские военные, в первую очередь из-за её бессмысленности.