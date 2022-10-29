В России американскую ядерную ракету назвали личной блажью Трампа

Проект создания новой американской дальнобойной ядерной крылатой ракеты SLCM-N для подводных лодок выглядел личной блажью предыдущего президента США Дональда Трампа . С таким мнением в «Известиях» выступил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Специалист напомнил, что с самого начала программу SLCM-N упрекали в ее бессмысленности, в том числе и многие действующие американские военные.