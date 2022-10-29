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23 минуты назад

В России американскую ядерную крылатую ракету назвали личной блажью Трампа

Lenta.ruиещё 1

Проект создания новой американской дальнобойной ядерной крылатой ракеты SLCM-N для подводных лодок выглядел личной блажью предыдущего президента США Дональда Трампа. С таким мнением в «Известиях» выступил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В России американскую ядерную ракету назвали личной блажью Трампа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалист напомнил, что с самого начала программу SLCM-N упрекали в ее бессмысленности, в том числе и многие действующие американские военные.

«У флота США есть сотни межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Добавлять к ним медленные, гораздо более уязвимые для ПВО (противовоздушная оборона — прим. «Ленты.ру») крылатые ракеты выглядело личной блажью предыдущего американского президента», — отметил эксперт.

В октябре администрация президента США Джо Байдена выступила против финансирования разработки новой крылатой ядерной ракеты морского базирования SLCM-N.

В апреле Politico заметило, что решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США.

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