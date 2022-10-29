По словам Конашенкова, удар ВСУ планировался по кораблям, которые обеспечивали безопасность зерновой сделки.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов в Севастопольской бухте была самой массированной с начала специальной военной операции на Украине (СВО).