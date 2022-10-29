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14 минут назад

В Минобороны России раскрыли детали атаки дронов ВСУ на Севастополь

Lenta.ru

Корабли Черноморского флота в Севастополе подверглись атаке девяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и семи автономных морских аппаратов. Детали атаки ВСУ журналистам раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку ВСУ и уничтожили атаковавшие Севастополь дроны ВСУ.

По словам Конашенкова, удар ВСУ планировался по кораблям, которые обеспечивали безопасность зерновой сделки.

В Севастополе раскрыли цель массированной атаки ВСУ беспилотниками

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов в Севастопольской бухте была самой массированной с начала специальной военной операции на Украине (СВО).

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