Замглавы Херсонской области: Киеву стоит бояться контрнаступления

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что сейчас ситуация на линии фронта в регионе может развиваться по-разному, однако украинской стороне стоит бояться контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, киевскому режиму надо учитывать, что до Николаева армии РФ остается примерно 30 км.
«Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 км, а противоборствующие силы находятся посередине. Это значит, что до одного областного центра примерно 30 км и до другого аналогично», — подчеркнула замглавы региона.
Также Губарева добавила, что украинские СМИ очень много внимания сосредотачивают на любых продвижениях ВСУ, даже на 300 м, успевая анонсировать якобы «взятие новых рубежей».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.