Замглавы Херсонской области: Киеву стоит бояться контрнаступления

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что сейчас ситуация на линии фронта в регионе может развиваться по-разному, однако украинской стороне стоит бояться контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, киевскому режиму надо учитывать, что до Николаева армии РФ остается примерно 30 км.

«Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 км, а противоборствующие силы находятся посередине. Это значит, что до одного областного центра примерно 30 км и до другого аналогично», — подчеркнула замглавы региона.

Также Губарева добавила, что украинские СМИ очень много внимания сосредотачивают на любых продвижениях ВСУ, даже на 300 м, успевая анонсировать якобы «взятие новых рубежей».