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40 минут назад

МО РФ: первые женщины - военные летчики выпустились из российского авиаучилища

Газета.Ruиещё 4

Минобороны России сообщило, что в стране состоялся первый выпуск женщин — военных летчиков из Краснодарского высшего военного авиационного училища им. Серова, передает ТАСС.

Первые женщины — военные летчики выпустились из российского авиаучилища
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сегодня училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году», — сказано в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем обращении к выпускницам отметил, что более половины из них с отличием завершили обучение.

«Вы — славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далекие времена, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов. Впереди у вас особый и интересный жизненный путь. Быть первыми — большая ответственность», — говорится в поздравлении министра.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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