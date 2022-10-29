Первые женщины — военные летчики выпустились из российского авиаучилища

«Вы — славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далекие времена, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов. Впереди у вас особый и интересный жизненный путь. Быть первыми — большая ответственность», — говорится в поздравлении министра.