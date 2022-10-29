Первые женщины — военные летчики выпустились из российского авиаучилища

Минобороны России сообщило, что в стране состоялся первый выпуск женщин — военных летчиков из Краснодарского высшего военного авиационного училища им. Серова, передает ТАСС.
«Сегодня училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году», — сказано в сообщении.
Министр обороны России Сергей Шойгу в своем обращении к выпускницам отметил, что более половины из них с отличием завершили обучение.
«Вы — славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далекие времена, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов. Впереди у вас особый и интересный жизненный путь. Быть первыми — большая ответственность», — говорится в поздравлении министра.