В США перечислили недоступное для Украины оружие

США никогда или в ближайшее время не поставили бы Украине четыре вида оружия. Их в публикации американского издания 19FortyFive перечисляет обозреватель Питер Сичиу.

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Автор уверяет, что истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, который состоит на вооружении примерно 26 стран, является одним из самых успешных из когда-либо созданных всепогодных многоцелевых реактивных самолетов, который в ближайшее время не может быть доступен Украине. По мнению автора, вместо него Киеву могут передать истребители МиГ-29.

Вторым в списке идет танк M1 Abrams, обучение работе с которым требует времени. Кроме того, обозреватель отмечает, что у Киева могут быть проблемы с поддержанием подобной техники в рабочем состоянии.

Далее в перечне идут тактические баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) дальностью около 300 километров, поставки которых Киеву могут привести к эскалации конфликта на Украине.

Завершает перечень зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot, который необходим Украине, но из-за того, что он подключен к чувствительным сетям управления и контроля в США, не может быть отправлен Киеву.