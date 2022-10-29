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15 минут назад

Кадыров заявил, что чеченские бойцы контролируют 1,2 тыс. км линии фронта в зоне СВО

ТАСС

Подразделения из Чечни контролируют 1,2 тыс. км линии фронта в зоне специальной военной операции. Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в субботу.

Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в спецоперации
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня 10 чеченских силовых подразделений контролируют линию фронта протяженностью 1,2 тыс. км. <...> В авангарде сражений находятся почти 10 тыс. истинных сынов чеченского народа. Только из Грозного каждую неделю к ним направляются дополнительные отряды бойцов, самое минимальное количество которых составляет 200 человек", - написал он.

По словам Кадырова, "никаких проблем с оружием, боеприпасами, амуницией, средствами индивидуальной защиты и питанием" непосредственно на фронте нет.

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"При каждом подразделении развернуты промежуточные госпитали. В наличии имеются все необходимые медикаменты, оборудование и автотехника. Вместе с тем ведется работа над обеспечением бойцов зимним комплектом качественной экипировки и спецтранспортом", - добавил Кадыров.

Армия,Политика,СВО,Рамзан Кадыров,
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