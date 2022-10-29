Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в спецоперации

"Сегодня 10 чеченских силовых подразделений контролируют линию фронта протяженностью 1,2 тыс. км. <...> В авангарде сражений находятся почти 10 тыс. истинных сынов чеченского народа. Только из Грозного каждую неделю к ним направляются дополнительные отряды бойцов, самое минимальное количество которых составляет 200 человек", - написал он.