Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в спецоперации

Подразделения из Чечни контролируют 1,2 тыс. км линии фронта в зоне специальной военной операции. Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале в субботу.
"Сегодня 10 чеченских силовых подразделений контролируют линию фронта протяженностью 1,2 тыс. км. <...> В авангарде сражений находятся почти 10 тыс. истинных сынов чеченского народа. Только из Грозного каждую неделю к ним направляются дополнительные отряды бойцов, самое минимальное количество которых составляет 200 человек", - написал он.
По словам Кадырова, "никаких проблем с оружием, боеприпасами, амуницией, средствами индивидуальной защиты и питанием" непосредственно на фронте нет.
"При каждом подразделении развернуты промежуточные госпитали. В наличии имеются все необходимые медикаменты, оборудование и автотехника. Вместе с тем ведется работа над обеспечением бойцов зимним комплектом качественной экипировки и спецтранспортом", - добавил Кадыров.