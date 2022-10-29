Разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk несколько часов подряд кружил на высоте 17 км над нейтральными водами в районе Крыма. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным портала, БПЛА покинул аэродром Катания на Сицилии в 05.44 мск. После взлета он поднялся на высоту 15 км и проследовал к Черному морю. По пути он пересек воздушное пространство Греции и Болгарии.

Над Черным морем разведчик некоторое время летел в направлении Сочи, затем развернулся и начал кружить в районе Крыма. На позиции он находился в течении нескольких часов, затем отправился обратно на базу. По состоянию на 10-58 мск он находился в небе над Грецией.