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15 минут назад

Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk заметили возле Крыма

Илья Родин

Разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk несколько часов подряд кружил на высоте 17 км над нейтральными водами в районе Крыма. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным портала, БПЛА покинул аэродром Катания на Сицилии в 05.44 мск. После взлета он поднялся на высоту 15 км и проследовал к Черному морю. По пути он пересек воздушное пространство Греции и Болгарии.

Над Черным морем разведчик некоторое время летел в направлении Сочи, затем развернулся и начал кружить в районе Крыма. На позиции он находился в течении нескольких часов, затем отправился обратно на базу. По состоянию на 10-58 мск он находился в небе над Грецией.

В Севастополе прекращено движение паромов из-за атаки беспилотников

Ранее власти полуострова рассказали об отражении многочасовой атаки украинских беспилотников на Севастополь. По их словам, все дроны были уничтожены.

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