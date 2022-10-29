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35 минут назад

В Запорожье уничтожены воевавшие за ВСУ чеченские боевики

Илья Родин

Союзные войска уничтожили в Запорожской области группу боевиков-выходцев из Чечни, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет РИА «Новости».

В Запорожье уничтожены воевавшие за ВСУ чеченские боевики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Рогов уточнил, что в результате точечного удара по военной инфраструктуре противника была ликвидирована «группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд».

Председатель движения уточнил, что в регионе оказалось большое количество наемников из Грузии и Польши.

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Ранее Рогов предупредил, что ВСУ могут нанести в регионе сильный удар в рамках контрнаступления. По его данным, Киев сосредоточил на Запорожском направлении крупную группировку войск.

Армия,Владимир Рогов,
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