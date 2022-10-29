В Запорожье уничтожены воевавшие за ВСУ чеченские боевики

Союзные войска уничтожили в Запорожской области группу боевиков-выходцев из Чечни, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Владимир Рогов уточнил, что в результате точечного удара по военной инфраструктуре противника была ликвидирована «группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд».

Председатель движения уточнил, что в регионе оказалось большое количество наемников из Грузии и Польши.