Кадыров объявил «славную охоту» в зоне спецоперации

«Уже в который раз [депутат Госдумы] Адам Делимханов сделал обращение к засидевшимся чеченоговорящим поборникам европейских „ценностей“ из так называемых ичкерийских батальонов, чтобы они не прятались за спинами украинских сатанистов и показали себя в любом месте от Херсона до Лисичанска.Также [чеченские] воины заявили, что не против появления в их зоне какой-то американской десантной дивизии, <…> Наши бойцы заинтригованы и не откажутся от дополнительного натовского оружия и техники. В ближайшие дни нас ждет славная охота», — пояснил Кадыров.