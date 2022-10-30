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21 минуту назад

Кадыров объявил «славную охоту» в зоне спецоперации

Ura.Ruиещё 1

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил охоту в зоне СВО на поборников «европейских ценностей», в частности — американскую дивизию. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Кадыров объявил «славную охоту» в зоне спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«Уже в который раз [депутат Госдумы] Адам Делимханов сделал обращение к засидевшимся чеченоговорящим поборникам европейских „ценностей“ из так называемых ичкерийских батальонов, чтобы они не прятались за спинами украинских сатанистов и показали себя в любом месте от Херсона до Лисичанска.Также [чеченские] воины заявили, что не против появления в их зоне какой-то американской десантной дивизии, <…> Наши бойцы заинтригованы и не откажутся от дополнительного натовского оружия и техники. В ближайшие дни нас ждет славная охота», — пояснил Кадыров.

Также он уточнил, что все эти вопросы обсуждались в ходе совещании в генеральном штабе с командирами чеченских силовых структур. Под конец глава Чечни выразил уверенность в том, что «победа будет за нами!».

Украина переводит свою ПВО на стандарты НАТО

Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что российские войска переходят в наступление в ходе спецоперации на Украине. Он уточнил, что нападения на Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут происходить каждый день.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и войск нацбатов.

Армия,СВО,Адам Делимханов,Рамзан Кадыров,Генштаб,НАТО,Госдума,
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