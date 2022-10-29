В Запорожье ликвидировали воевавших на стороне ВСУ чеченских боевиков

В Запорожье ликвидирована группа чеченских боевиков, воевавших на стороне украинских войск. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией », член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов . Его цитирует РИА Новости

«В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — заявил Рогов .

По его словам, среди наемников в Запорожье замечено большое число представителей Польши и Грузии .

В конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал обращение депутата Госдумы Делимханова к сторонникам концепции «чеченского государства Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации) на Украине. Он призвал их «хоть раз приняли вызов и вышли против любого чеченского подразделения». По словам главы Чечни, российские войска встретят их «от Лисичанска до Херсона».