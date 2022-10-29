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19 минут назад

Подполковник ДНР заявил об огромных потерях ВСУ

Lenta.ru

Подполковник Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), депутат парламента республики Андрей Баевский сообщил ТАСС об огромных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в технике.

Подполковник ДНР заявил об огромных потерях ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По словам военного, контрбатарейная борьба привела к потери артиллерийских систем, ракетно-артиллерийского вооружения, а также буксировочного транспорта, поэтому Киев нуждается в западных поставках.

«То есть решение о поставках западных орудий калибра 155 мм носит вынужденный характер и объясняется в первую очередь огромными потерями артиллерии противника», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в боях бывают в семь-десять раз выше российских.

«Борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами — я говорю об этом с сожалением — потери бывают один к десяти, один к восьми. Последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем», — объяснил глава государства.

Армия,Владимир Путин,
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