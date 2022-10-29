В ДНР сообщили о переходе ВСУ на самую дальнобойную артиллерию

"Обстрелы велись всегда, это было приоритетное направление для снабжения боеприпасами, личным составом и новыми артсистемами. Если на фронте под Донецком у противника стоит орудие с боекомплектом, то оно прекратит стрелять по гражданским и городской инфраструктуре только в том случае, если будет уничтожено или необратимо повреждено. И если сегодня мы видим даже небольшие изменения в лучшую сторону, то нужно понимать: эти изменения есть продукт крайне напряженной борьбы с противником, а не чья-то добрая воля или какие-то иные соображения", - сказал подполковник Народной милиции.