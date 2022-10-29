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1 час назад

В ДНР сообщили о почти полном переходе ВСУ на самую дальнобойную артиллерию

ТАСС

Народная милиция ДНР фиксирует сокращение числа выпускаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) по населенным пунктам снарядов с 400 до 180 в сутки по сравнению с летом, при этом ВСУ почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

В ДНР сообщили о переходе ВСУ на самую дальнобойную артиллерию
Фото: ТАССТАСС

"В настоящий момент обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) продолжаются. При этом мы фиксируем сокращение количества выпускаемых по нашим населенным пунктам снарядов до 160-180 в сутки. Это существенно меньше, еще летом выпускалось от 400 и больше снарядов, а в отдельные дни и более 600. Также наблюдается практически полный переход противника на артиллерийские системы калибра 152 и 155 мм как самые дальнобойные. И, конечно, применяются с максимальных дистанций РСЗО БМ-21 "Град" и HIMARS", - сказал он.

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По его словам, одной из причин этого является продвижение ВС РФ на северном и северо-западном направлениях.

"[Происходит] пусть и не быстрое, но продвижение наших подразделений на северном и северо-западном направлении. В результате ранее использовавшиеся огневые позиции становятся небезопасными для противника, противник вынужден или работать с расстояния от 25 км, или вовсе отказываться от ведения огня. Такие дальности уже не позволяют применять артиллерию калибра 122 мм, а эпизодические применения одиночных орудий заканчиваются уничтожением расчета и орудия", - сказал Баевский.

Он добавил, что "навязчивой идеей украинского режима являются обстрелы населенных пунктов Донбасса".

"Обстрелы велись всегда, это было приоритетное направление для снабжения боеприпасами, личным составом и новыми артсистемами. Если на фронте под Донецком у противника стоит орудие с боекомплектом, то оно прекратит стрелять по гражданским и городской инфраструктуре только в том случае, если будет уничтожено или необратимо повреждено. И если сегодня мы видим даже небольшие изменения в лучшую сторону, то нужно понимать: эти изменения есть продукт крайне напряженной борьбы с противником, а не чья-то добрая воля или какие-то иные соображения", - сказал подполковник Народной милиции.

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