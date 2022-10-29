В ДНР сообщили о переходе ВСУ на самую дальнобойную артиллерию

Народная милиция ДНР фиксирует сокращение числа выпускаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) по населенным пунктам снарядов с 400 до 180 в сутки по сравнению с летом, при этом ВСУ почти полностью перешли на самые дальнобойные артиллерийские системы. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
"В настоящий момент обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) продолжаются. При этом мы фиксируем сокращение количества выпускаемых по нашим населенным пунктам снарядов до 160-180 в сутки. Это существенно меньше, еще летом выпускалось от 400 и больше снарядов, а в отдельные дни и более 600. Также наблюдается практически полный переход противника на артиллерийские системы калибра 152 и 155 мм как самые дальнобойные. И, конечно, применяются с максимальных дистанций РСЗО БМ-21 "Град" и HIMARS", - сказал он.
По его словам, одной из причин этого является продвижение ВС РФ на северном и северо-западном направлениях.
"[Происходит] пусть и не быстрое, но продвижение наших подразделений на северном и северо-западном направлении. В результате ранее использовавшиеся огневые позиции становятся небезопасными для противника, противник вынужден или работать с расстояния от 25 км, или вовсе отказываться от ведения огня. Такие дальности уже не позволяют применять артиллерию калибра 122 мм, а эпизодические применения одиночных орудий заканчиваются уничтожением расчета и орудия", - сказал Баевский.
Он добавил, что "навязчивой идеей украинского режима являются обстрелы населенных пунктов Донбасса".
"Обстрелы велись всегда, это было приоритетное направление для снабжения боеприпасами, личным составом и новыми артсистемами. Если на фронте под Донецком у противника стоит орудие с боекомплектом, то оно прекратит стрелять по гражданским и городской инфраструктуре только в том случае, если будет уничтожено или необратимо повреждено. И если сегодня мы видим даже небольшие изменения в лучшую сторону, то нужно понимать: эти изменения есть продукт крайне напряженной борьбы с противником, а не чья-то добрая воля или какие-то иные соображения", - сказал подполковник Народной милиции.