Российские Вооруженные силы остановили наступление украинских военных на Кременском направлении в Северодонецком районе Луганской Народной Республики, нанеся Вооруженным силам Украины существенные потери, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление посла ЛНР в России Родиона Мирошника.

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По его словам, 28 октября военные Украины пытались прорваться к дороге Сватово — Кременная. Их удалось отследить и нанести «жесткий удар» сначала артиллерией, а затем тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В результате этого украинские военные не только не достигли цели, но понесли «огромные потери», откатившись «обратно зализывать раны», заявил политик.

Мирошник также отметил, что фронт отодвинулся в сторону позиций ВСУ. Уточняется, что жители Кременной сообщали об активных перестрелках южнее — в стороне Белогоровки и Северска.

Также 28 октября силовики ЛНР задержали корректировщика украинских Вооруженных сил, который через Telegram-каналы снабжал власти Украины информацией о позициях военнослужащих России.