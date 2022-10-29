Военный эксперт рассказал о главном страхе ВСУ

Известный военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, чего больше всего боятся ВСУ.
По мнению эксперта, командование украинских войск очень опасается наступления холодов, передаёт Общественная служба новостей.
Он пояснил, что в скором времени не будет листвы, которая помогала ВСУ маскироваться, после чего ведение боёв станет зависеть от средств и обогрева. Кроме того, Шурыгин полагает, что важным будет техническое оснащение и присутствие у армий систем ночного видения.
«В любом случае необходима адаптация логистики к холодам. Для ВСУ, ставших парком десятков разнотипных образцов техники и вооружения, многие из которых мало адаптированы к холодам, испытания зимой могут оказаться серьёзной проблемой», – резюмировал военный эксперт.
Ранее бывший работник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил , что Россия уничтожит дивизию «Кричащие орлы» США на Украине.