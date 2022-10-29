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18 минут назад

Военный эксперт Шурыгин рассказал, чего больше всего боятся ВСУ

Свободная пресса

Известный военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, чего больше всего боятся ВСУ.

Военный эксперт рассказал о главном страхе ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По мнению эксперта, командование украинских войск очень опасается наступления холодов, передаёт Общественная служба новостей.

Он пояснил, что в скором времени не будет листвы, которая помогала ВСУ маскироваться, после чего ведение боёв станет зависеть от средств и обогрева. Кроме того, Шурыгин полагает, что важным будет техническое оснащение и присутствие у армий систем ночного видения.

«В любом случае необходима адаптация логистики к холодам. Для ВСУ, ставших парком десятков разнотипных образцов техники и вооружения, многие из которых мало адаптированы к холодам, испытания зимой могут оказаться серьёзной проблемой», – резюмировал военный эксперт.

Ранее бывший работник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил , что Россия уничтожит дивизию «Кричащие орлы» США на Украине.

Армия,Владислав Шурыгин,Крейг Робертс,
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