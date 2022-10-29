Военный эксперт рассказал о главном страхе ВСУ

Он пояснил, что в скором времени не будет листвы, которая помогала ВСУ маскироваться, после чего ведение боёв станет зависеть от средств и обогрева. Кроме того, Шурыгин полагает, что важным будет техническое оснащение и присутствие у армий систем ночного видения.