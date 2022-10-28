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1 час назад

Немецкий фрегат испытал лазерную систему борьбы с дронами

Елена Прошина

Немецкий фрегат Sachsen провёл тестирование лазерной системы борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Сообщается, что подобные испытания были проведены впервые в истории ВМС Германии. Тестируемая система борьбы с беспилотниками была разработана компаниями Rheinmetall и MBDA Deutschland.

Уточняется, что в процессе тестирования были успешно поражены беспилотники на коротких и очень коротких дистанциях. Все они были уничтожены с помощью системы лазерного оружия.

Ранее в США опубликовали видеоролик с испытаний гиперзвукового оружия. На его кадрах можно увидеть тестирование компонентов гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в интересах Военно-морских сил (ВМС) и армии США.

Армия,Видео,
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