Немецкий фрегат испытал лазерную систему борьбы с дронами

Немецкий фрегат Sachsen провёл тестирование лазерной системы борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Сообщается, что подобные испытания были проведены впервые в истории ВМС Германии. Тестируемая система борьбы с беспилотниками была разработана компаниями Rheinmetall и MBDA Deutschland.
Уточняется, что в процессе тестирования были успешно поражены беспилотники на коротких и очень коротких дистанциях. Все они были уничтожены с помощью системы лазерного оружия.
Ранее в США опубликовали видеоролик с испытаний гиперзвукового оружия. На его кадрах можно увидеть тестирование компонентов гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в интересах Военно-морских сил (ВМС) и армии США.