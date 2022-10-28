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31 минуту назад

В США назвали срок поставки систем NASAMS Украине

Елена Прошина

Глава американского госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что в США работают над поставкой Украине систем ПВО NASAMS. Поставить системы планируют уже в ноябре. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

В США назвали срок поставки систем NASAMS Украине
Фото: KongsbergKongsberg

«Мы работаем над предоставлением Украине со стороны США двух NASAMS - мощностей противовоздушной обороны, в которой она нуждается, готовых к доставке на Украину в следующем месяце», – говорится в заявлении Блинкена.

При этом американский производитель вооружения Raytheon Technologies ранее уже заявлял, что на Украине идет разворачивание двух установок системы ПВО NASAMS. Он также отметил, что правительство США одобрило отправку их на Украину, но не одобрило отправку систем ПВО Patriot. Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу также заявил, что «новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу».

Армия,Энтони Блинкен,Виталий Кличко,Госдеп США,
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