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34 минуты назад

В России допустили возобновление мобилизации

Lenta.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин допустил возобновление частичной мобилизации при определенном изменении ситуации. Также в разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что при поезде в другую страну у мужчин продолжат просить предоставить справку от военкомата с разрешением на выезд.

В России допустили возобновление мобилизации
Фото: РИА Новости РИА Новости

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении в стране частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.

«Мы понимаем, что сейчас трудно предугадать. На сегодняшний день мы говорим о завершении частичной мобилизации, но возможно ее продолжение. Может, ситуация изменится, и дополнительно понадобятся мобилизованные. Надо же их будет откуда-то брать», — сказал Швыткин.

"Я думаю, что вопрос по предоставлению справок из военкомата при выезде из страны сохраняется. Не исключается тот факт, что у мужчин их могут потребовать," - Юрий Швыткин, депутат Госдумы

Шойгу сообщил, что военкоматы продолжат работать, но будут набирать только добровольцев, а также тех, кто намерен проходить службу по контракту.

Армия,Юрий Швыткин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Госдума,
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