В России допустили возобновление мобилизации

«Мы понимаем, что сейчас трудно предугадать. На сегодняшний день мы говорим о завершении частичной мобилизации, но возможно ее продолжение. Может, ситуация изменится, и дополнительно понадобятся мобилизованные. Надо же их будет откуда-то брать», — сказал Швыткин.