Названо число проходящих подготовку на полигонах мобилизованных

Министр обороны Сергей Шойгу назвал число мобилизованных призывников, проходящих подготовку на полигонах — сейчас их 218 тысяч, сообщили в пресс-службе администрации президента России.

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«В настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составах экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек», — заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Шойгу отметил, что более 41 тысячи человек, отправленных в зону СВО, задействованы в составе подразделений.

Министр добавил, что все, кто принимает участие в сражениях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот. По словам Шойгу, Минобороны не планирует проводить дополнительные задания в рамках мобилизации, а военкоматы продолжат содействовать укомплектованию войск только за счет контрактников и добровольцев.