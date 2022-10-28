Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Шойгу, задание в 300 тысяч мобилизованных выполнено, других мобилизационных заданий пока не планируется. Уже 82 тысячи мобилизованных направлены в зону СВО после проведения обучения. Оставшиеся 218 тысяч проходят подготовку на полигонах. Шойгу уточнил, что средний возраст призванных составил 35 лет.

Шойгу также добавил, что 13 тысяч человек были отправлены в войска добровольцами. Он объявил, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на контрактную службу.