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9 минут назад

Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Елена Прошина

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
Фото: ТАССТАСС

По словам Шойгу, задание в 300 тысяч мобилизованных выполнено, других мобилизационных заданий пока не планируется. Уже 82 тысячи мобилизованных направлены в зону СВО после проведения обучения. Оставшиеся 218 тысяч проходят подготовку на полигонах. Шойгу уточнил, что средний возраст призванных составил 35 лет.

Шойгу также добавил, что 13 тысяч человек были отправлены в войска добровольцами. Он объявил, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на контрактную службу.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По его словам, призыву подлежали «только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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