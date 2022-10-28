Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России.

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В рамках частичной мобилизации было призвано более 1 300 представителей органов исполнительной власти разного уровня.

Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тыс. человек.

Средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

82 тысячи мобилизованных направлены в зону СВО после проведения обучения.

В пятницу завершена отправка граждан, призванных по частичной мобилизации.

Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Установленное задание в 300 тыс. человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется.