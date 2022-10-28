Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России.
В рамках частичной мобилизации было призвано более 1 300 представителей органов исполнительной власти разного уровня.
Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тыс. человек.
Средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.
82 тысячи мобилизованных направлены в зону СВО после проведения обучения.
В пятницу завершена отправка граждан, призванных по частичной мобилизации.
Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.
Установленное задание в 300 тыс. человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется.
На полигонах 218 тыс. мобилизованных совершенствуют свою подготовку.