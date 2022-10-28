Британия отправила на Украину половину своего вооружения

Великобритания в рамках военной помощи Украине могла передать половину своего вооружения. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Согласно источникам в Минобороны, Украине могло быть передано до 7000 ракет NLAW — до половины британского запаса», — говорится в материале газеты.

Автор уточняет, что Минобороны не раскрывает точное количество переданного Украине оружия. Известно лишь, что всего было передано 10 000 противотанковых ракет, включая NLAW, Javelin и Brimstone. Помимо этого, британское правительство до сих пор не подписало контракт на замену переданного оружия.

Ранее власти Украины начали сожалеть о том, что новоиспеченный премьер Британии Риши Сунак собирается сокращать военные расходы своей страны, а не продолжать оказывать помощь украинской армии. Сам Сунак заявлял о намерении продолжать поддержу президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RT.