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11 минут назад

Times: Британия отправила на Украину половину своего вооружения

Ura.Ru

Великобритания в рамках военной помощи Украине могла передать половину своего вооружения. Об этом сообщает британская газета The Times.

Британия отправила на Украину половину своего вооружения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Согласно источникам в Минобороны, Украине могло быть передано до 7000 ракет NLAW — до половины британского запаса», — говорится в материале газеты.

Автор уточняет, что Минобороны не раскрывает точное количество переданного Украине оружия. Известно лишь, что всего было передано 10 000 противотанковых ракет, включая NLAW, Javelin и Brimstone. Помимо этого, британское правительство до сих пор не подписало контракт на замену переданного оружия.

Ранее власти Украины начали сожалеть о том, что новоиспеченный премьер Британии Риши Сунак собирается сокращать военные расходы своей страны, а не продолжать оказывать помощь украинской армии. Сам Сунак заявлял о намерении продолжать поддержу президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Армия,СВО,Риши Сунак,Владимир Зеленский,
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