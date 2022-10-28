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19 минут назад

Американский беспилотник заметили недалеко от Севастополя

Lenta.ru

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили в акватории Черного моря недалеко от Севастополя. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Американский беспилотник заметили недалеко от Севастополя
Фото: U.S. Air Force/Bobbi ZapkaU.S. Air Force/Bobbi Zapka

Согласно его информации, RQ-4B Global Hawk ВВС США рано утром в пятницу, 28 октября, вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной в южной части Италии, а затем около 11:00 мск был зафиксирован всего примерно в 100 километрах по прямой от Севастополя.

На момент написания заметки беспилотник по-прежнему производит сбор разведданных. В то же время в небе над приграничной с Украиной территорией Румынии также находятся два многоцелевых американских вертолета Sikorsky UH-60M Blackhawk с позывными R2810и R2819.

18 октября сообщалось, что два многоцелевых истребителя четвертого поколения ВВС Великобритании были зафиксированы недалеко от Крыма. Они приблизились к полуострову на расстояние примерно 200 километров, сопровождая крупный стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W River Joint.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, в том числе шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

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