Россиянину запретили выезд из России до 2222 года

Россиянин получил уведомление о запрете на выезд из России до 2222 года при попытке поехать за границу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Уточняется, что учащийся в университете Финляндии молодой человек по имени Валентин отправился на каникулы в Минск, однако на обратном пути белорусские пограничники трижды отказались его выпускать.

При попытке выбраться за границу через российскую Сортавалу он получил уведомление о том, что военкомат Смоленской области запретил ему выезжать из страны до 31 марта 2222 года.

Отмечается, что молодой человек прошел военную кафедру, однако не получал повесток, никогда не служил в армии и поступил в финский вуз еще до объявления частичной мобилизации в России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отсутствует позиция по предложению не выпускать мужчин из России во время частичной мобилизации.