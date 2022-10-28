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14 минут назад

Baza: смоленский военкомат запретил россиянину выезд из России до 2222 года

Газета.Ru

Россиянин получил уведомление о запрете на выезд из России до 2222 года при попытке поехать за границу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянину запретили выезд из России до 2222 года
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что учащийся в университете Финляндии молодой человек по имени Валентин отправился на каникулы в Минск, однако на обратном пути белорусские пограничники трижды отказались его выпускать.

При попытке выбраться за границу через российскую Сортавалу он получил уведомление о том, что военкомат Смоленской области запретил ему выезжать из страны до 31 марта 2222 года.

Отмечается, что молодой человек прошел военную кафедру, однако не получал повесток, никогда не служил в армии и поступил в финский вуз еще до объявления частичной мобилизации в России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отсутствует позиция по предложению не выпускать мужчин из России во время частичной мобилизации.

Кремль прокомментировал идею запретить выезд из России военнообязанным

Глава государственного совета Крыма Владимир Константинов также предлагал вносить россиян, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, в реестр иноагентов.

Армия,Владимир Константинов,Дмитрий Песков,
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