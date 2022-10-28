Россиянину запретили выезд из России до 2222 года

Россиянин получил уведомление о запрете на выезд из России до 2222 года при попытке поехать за границу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что учащийся в университете Финляндии молодой человек по имени Валентин отправился на каникулы в Минск, однако на обратном пути белорусские пограничники трижды отказались его выпускать.
При попытке выбраться за границу через российскую Сортавалу он получил уведомление о том, что военкомат Смоленской области запретил ему выезжать из страны до 31 марта 2222 года.
Отмечается, что молодой человек прошел военную кафедру, однако не получал повесток, никогда не служил в армии и поступил в финский вуз еще до объявления частичной мобилизации в России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отсутствует позиция по предложению не выпускать мужчин из России во время частичной мобилизации.
Глава государственного совета Крыма Владимир Константинов также предлагал вносить россиян, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, в реестр иноагентов.