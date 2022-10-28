Великобритания поставила Украине половину имеющихся комплексов NLAW

Великобритания поставила Украине половину имеющихся на вооружении противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW. Как пишет ТАСС, об этом стало известно газете The Times от источников в оборонной сфере.

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Из-за постепенного исчерпания запасов Лондон ведет работу по закупке дополнительных ПТРК, однако пока властям не удалось подписать ни один контракт. На этом фоне Лейбористская партия раскритиковала правительство консерваторов за медлительность в вопросе заключения новых договоров на покупку NLAW, которые производятся в Белфасте британским подразделением французской военно-промышленной группы Thales.