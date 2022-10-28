В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
41 минуту назад

Великобритания поставила Украине половину имеющихся комплексов NLAW

Никита Бородкин

Великобритания поставила Украине половину имеющихся на вооружении противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW. Как пишет ТАСС, об этом стало известно газете The Times от источников в оборонной сфере.

Великобритания поставила Украине половину имеющихся комплексов NLAW
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за постепенного исчерпания запасов Лондон ведет работу по закупке дополнительных ПТРК, однако пока властям не удалось подписать ни один контракт. На этом фоне Лейбористская партия раскритиковала правительство консерваторов за медлительность в вопросе заключения новых договоров на покупку NLAW, которые производятся в Белфасте британским подразделением французской военно-промышленной группы Thales.

Напомним, что ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что власти передадут Киеву более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer с ракетам Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и 36 буксируемых орудий L119. Также Украина получит высокоточные ракеты Brimstone, РСЗО M270, десятки тысяч снарядов для артиллерии, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны взрывчатки.

Армия,Бен Уоллес,Лейбористская партия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители