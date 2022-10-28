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14 минут назад

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Елена Прошина

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции. Российские военные отразили атаки ВСУ по четырем направлениям. Об этом говорится в отчете Минобороны РФ.

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на Купянском направлении украинские войска атаковал позиции ВС РФ в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки были отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

«На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля», - говорится в сообщении ведомства.

Также на Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Времевка ДНР. Действиями российских военных противник был отброшен на исходные позиции. В ходе боев было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

Кроме того, отражена атака на Николаево-Криворожском направлении. Уничтожено более 180 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ранее ведомство сообщило, что ВС РФ нанесла удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВС Украины. В частности, районе города Днепр было ликвидировано нефтехранилище, дизельное топливо с которого поставлялось для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

Армия,СВО,Верховный суд,Минобороны России,
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