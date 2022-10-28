Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции. Российские военные отразили атаки ВСУ по четырем направлениям. Об этом говорится в отчете Минобороны РФ.

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Так, на Купянском направлении украинские войска атаковал позиции ВС РФ в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки были отражены. В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

«На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля», - говорится в сообщении ведомства.

Также на Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Времевка ДНР. Действиями российских военных противник был отброшен на исходные позиции. В ходе боев было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

Кроме того, отражена атака на Николаево-Криворожском направлении. Уничтожено более 180 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.