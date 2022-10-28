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19 минут назад

Пушилин рассказал об успехах почти на всей линии фронта в ДНР

News.ru

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24» об успехах практически по всей линии фронта в республике. По его словам, это касается марьинского, авдеевского, артемовского, горловского и угледарского направлений.

Пушилин рассказал об успехах почти на всей линии фронта в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На самом деле, есть успехи практически по всей линии соприкосновения. Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник, — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что союзные войска успешно провели штурм на Марьинском направлении, которое сейчас является одним из самых сложных. Определенные успехи также наблюдаются на Авдеевском направлении.

Также врио главы ДНР сообщил об уничтожении российскими военными плацдарма ВСУ на восточном берегу реки Жеребец, откуда они пытались взять под контроль трассу Кременная-Сватово. По его словам, ВС РФ отражали атаки украинской стороны на протяжении нескольких дней, после чего появилась возможность перейти в контрнаступление и выбить ВСУ из трех населенных пунктов.

Армия,СВО,Денис Пушилин,Верховный суд,
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