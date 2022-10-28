Пушилин рассказал об успехах почти на всей линии фронта в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24» об успехах практически по всей линии фронта в республике. По его словам, это касается марьинского, авдеевского, артемовского, горловского и угледарского направлений.

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На самом деле, есть успехи практически по всей линии соприкосновения. Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник, — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что союзные войска успешно провели штурм на Марьинском направлении, которое сейчас является одним из самых сложных. Определенные успехи также наблюдаются на Авдеевском направлении.