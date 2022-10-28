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14 минут назад

Госпогранслужба Украины заявила об усиленном минировании границы с Белоруссией

ТАССиещё 3

Украина усилила инженерное обустройство, оборонительные позиции и минирование территории на границе с Белоруссией, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Украина заминировала границу с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас на границе с Белоруссией пограничники и другие составляющие сил обороны [Украины] нарастили инженерное обустройство, оборонительные позиции и минирование территории. Подразделениями отработаны меры взаимодействия", - цитирует Демченко в пятницу агентство Укринформ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обращал внимание, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих. Также Минск неоднократно заявлял об усилении группировок национальных вооруженных сил и формирований НАТО в Польше и Прибалтике.

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Министр обороны Белоруссии заявлял, что вооруженные силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных границах страны и готовы реагировать на возможные провокации на западном и северо-западном направлениях.

Армия,СВО,Андрей Демченко,Александр Лукашенко,НАТО,
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