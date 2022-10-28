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28 минут назад

Госпогранслужба Украины заявила об активном минировании границы с Белоруссией

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Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил агентству Укринформ, что украинские военные активно минируют территорию в районе украино-белорусской границы.

Украина заминировала границу с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас на границе с Белоруссией пограничники и другие составляющие сил обороны нарастили инженерное обустройство, оборонительные позиции и минирование территории. Подразделениями отработаны меры взаимодействия», — цитирует его ТАСС.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал гражданина страны, завербованного Службой безопасности Украины.

Армия,СВО,Андрей Демченко,СБУ,
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