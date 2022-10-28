Украина заминировала границу с Белоруссией

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил агентству Укринформ, что украинские военные активно минируют территорию в районе украино-белорусской границы.
«Сейчас на границе с Белоруссией пограничники и другие составляющие сил обороны нарастили инженерное обустройство, оборонительные позиции и минирование территории. Подразделениями отработаны меры взаимодействия», — цитирует его ТАСС.
Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал гражданина страны, завербованного Службой безопасности Украины.