ВСУ предприняли попытку наступления в Херсонской области

«На николаево-криворожском направлении укровермахт предпринял очередное наступление в районе села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий ВС Р ВС РФ нацисты были отброшены на исходные позиции», — заявил Стремоусов .

Ранее в области обнаружили тайник инструкторов из США и батальона «Айдар». Уточняется, что тайник нашли в подвале заброшенной турбазы в поселке Хорлы Каланчевского округа. В тайнике находились 290 патронов различных калибров, в том числе для иностранного оружия, два магазина для АК-47, а также книгу вещевого учета воинской части ВСУ.