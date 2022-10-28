США снимут с вооружения мощнейшую ядерную бомбу

США намерены снять с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд «Гравитационная бомба B83-1». Об этом сообщает РБК.

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«Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения из-за возрастающих ограничений ее потенциала и растущих расходов на техническое обслуживание», — говорится в опубликованной Пентагоном Стратегии национальной обороны.

Кроме того, Пентагон объявил об отказе от программы по разработке крылатой ракеты морского базирования с ядерным боезарядом. В документе также говорится, что в ближайшей перспективе Вашингтон будут рассматривать уже существующие средства для сдерживания рисков, связанных с труднодоступными и глубоко залегающими целями. Пентагон намерен разработать новые возможности для улучшенного поражения таких целей.