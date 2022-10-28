Названы возможные сроки завершения частичной мобилизации в Петербурге

14 октября Путин, выступая на пресс-конференции в Астане, заявил, что мобилизация завершится в течение ближайших двух недель. Он сообщил, что, по последним данным, в рамках частичной мобилизации уже призвано 222 тысячи россиян. 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям, еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.