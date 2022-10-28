В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
8 минут назад

Названы возможные сроки завершения частичной мобилизации в Петербурге

Lenta.ru

Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге может завершиться в воскресенье, 30 октября. Такие сроки назвал глава городского Заксобрания Александр Бельский, пишет KP.RU.

Названы возможные сроки завершения частичной мобилизации в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья», — сказал он.

Бельский напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что частичная мобилизация завершиться в течение двух недель.

14 октября Путин, выступая на пресс-конференции в Астане, заявил, что мобилизация завершится в течение ближайших двух недель. Он сообщил, что, по последним данным, в рамках частичной мобилизации уже призвано 222 тысячи россиян. 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям, еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.

Армия,СВО,Александр Бельский,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители