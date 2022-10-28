Комбат «Востока» отреагировал на критику Кадырова в адрес генерала

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что военная удача слагается из множества факторов и личные качества военачальника при этом не всегда играют ведущую роль. Таким образом в своем Telegram он отреагировал на недавнюю критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес боевого генерала.

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«На грабли неудачи может наступить и талантливый командир, а бесталанному, напротив, может сопутствовать везение, — как тогда определить компетенцию?» — задался вопросом комбат.

Он подчеркнул, что следует осознанно подходить к вопросу дискредитации людей, которые принимают важные решения. Ведь, на его взгляд, выставление высшего командного состава «некомпетентными бездарями» прямо влияет на мотивацию в обществе, особенно в процессе мобилизации.

В связи с этим тем людям, которые «берут на себя смелость делать суждение», необходимо проявлять особую осторожность, заключил Ходаковский.

27 октября Кадыров вновь раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина, получившего звание Героя России во время спецоперации. По словам главы Чечни, он пытался связаться с военачальником и хотел обсудить с ним оборону населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, «которую без боя пересекли 5 БТРов и 50 неонацистов».