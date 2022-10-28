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7 минут назад

В России сообщили о скором завершении частичной мобилизации

Lenta.ru

Частичная мобилизация в России может завершиться уже на следующей неделе с 31 октября по 6 ноября. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Стали известны сроки завершения частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве подтверждения сообщения «Ведомости» приводят слова неназванных источников в российском парламенте и администрации президента.

При этом отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством — вместо этого после окончания спецоперации последует указ о демобилизации.

18 октября президент России Владимир Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации по всей стране. Глава государства сказал, что она будет закончена примерно за две недели, подчеркнув, что из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.

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В более чем 35 регионах России сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации. В частности, 17 октября о завершении мобилизации заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Армия,Украина,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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