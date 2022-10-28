В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
9 минут назад

Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии

Lenta.ru

Южнокорейские военные обнаружили, что с территории КНДР были запущены две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap с ссылкой на заявление представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пуски северокорейских ракет были зафиксированы из района Тхончхон в провинции Канвондо между 11:59 и 12:18 (05:59 и 06:18 мск), предположительно в ходе новых ракетных испытаний.

«Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США», — говорится в сообщении южнокорейских военных.

Ранее Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил (ВС) США (INDOPACOM) заявило, что военные США не видят угрозы для себя и своих союзников в лице Японии и РК из-за пусков баллистических ракет Северной Кореи.

25 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. По его мнению, первый за пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен. США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание, подчеркнув, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители