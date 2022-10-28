В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
17 минут назад

РСПП предложил правительству новый метод брони работников от призыва

Газета.Ru

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что предложил правительству новую систему бронирования персонала. Об этом он сообщил РБК.

Предложен новый метод брони работников от призыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это будет не просто «список фамилий» — в своем предложении РСПП объясняет, почему именно эти специалисты важны и без них нельзя обойтись.

Шохин подчеркнул, что под бронирование должны подпадать несколько категорий персонала, в том числе высококвалифицированные сварщики, а также работники предприятий, которые могут быть значимыми в масштабе региона, перечислил Шохин.

Что такое мобилизация простыми словами

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект об альтернативной службе в период мобилизации.

Согласно документу, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ или иных воинских формированиях при объявлении мобилизации продолжают проходить ее в указанных организациях.

Армия,Общество,Украина,Верховный суд,Российский союз промышленников и предпринимателей,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители