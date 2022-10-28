Предложен новый метод брони работников от призыва

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что предложил правительству новую систему бронирования персонала. Об этом он сообщил РБК.

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По его словам, это будет не просто «список фамилий» — в своем предложении РСПП объясняет, почему именно эти специалисты важны и без них нельзя обойтись.

Шохин подчеркнул, что под бронирование должны подпадать несколько категорий персонала, в том числе высококвалифицированные сварщики, а также работники предприятий, которые могут быть значимыми в масштабе региона, перечислил Шохин.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект об альтернативной службе в период мобилизации.