В ЛНР сообщили об обстреле Первомайска из РСЗО HIMARS

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Первомайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив две ракеты. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.