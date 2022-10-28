В ЛНР сообщили об обстреле Первомайска из РСЗО HIMARS

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Первомайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив две ракеты. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 04:30 (совпадает с мск) по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.