СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Запущенная в пятницу КНДР, предположительно, баллистическая ракета, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Оно подчеркнуло, что какой-либо информации о возможном ущербе в результате ракетного пуска КНДР на данный момент не поступало. Канцелярия премьер-министра Фумио Кисиды и Министерство обороны Японии продолжают сбор и анализ информации об этом новом ракетном пуске Пхеньяна. По данным японских властей, запущенная ракета могла быть баллистической ракетой малой дальности.

Ранее Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил о том, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным южнокорейского агентства Рёнхап, КНДР произвела запуск двух ракет малой дальности. В то же время японская сторона на данный момент не приводила какой-либо информации о возможном числе ракет, запущенных Пхеньяном.

Запуск состоялся в последний день южнокорейских учений "Хогук", начавшихся 17 октября. В рамках этих маневров в среду ВМС и Корпус морской пехоты Республики Корея провели масштабные учения по высадке морского десанта в районе города Пхохан на берегу Японского моря. В понедельник ВМС Республики Корея начали масштабные маневры с участием 20 кораблей в Желтом море. Ранее в СМИ КНДР эти учения подверглись критике.