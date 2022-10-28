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9 минут назад

Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину

Деловая газета "Взгляд"иещё 10

Если американская 101-ая дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные Силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных Сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.

«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации.

Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.

Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников.

«Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника.

Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.

Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.

Армия,СВО,Крейг Робертс,Рональд Рейган,
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