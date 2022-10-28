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7 минут назад

Власти региона сообщили об укреплении Херсона на случай прорыва ВСУ

Елена Прошина

Российская сторона укрепляет Херсон и подступы к нему на случай, если Вооруженные силы Украины пойдут в наступление. Об этом заявила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, передает РИА Новости.

Власти региона сообщили об укреплении Херсона на случай прорыва ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, подступы в Херсон и сам город укрепляют на случай прорыва со стороны ВСУ. Первые этажи зданий подверглись усилению, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы обеспечить минимальную защиту и оборонять черту города, сообщила Губарева.

Она пояснила, что укрепление защиты Херсона — превентивная мера и добавила, что снижение числа жителей города дает возможность тщательнее проверять местность на наличие сторонников ВСУ и диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, Губарева считает отток людей из Херсона неким видом укрепления. По ее словам, нагрузка на логистику таким образом снижается, действия военнослужащих упрощаются, так как теперь у них меньше переживаний о том, что кто-то из гражданских попадет под пули.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона подготовили 400 мест для размещения жителей Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

Армия,Екатерина Губарева,Антон Алиханов,
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