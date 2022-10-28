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23 минуты назад

США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд

ТАСС

Соединенные Штаты приняли решение снять с вооружения свой самый мощный атомный боезаряд и отказаться от планов создания ядерной крылатой ракеты морского базирования. Это подтверждается в обнародованной в четверг Пентагоном новой редакции Стратегии национальной обороны США.

США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями ее потенциала и увеличением расходов на ее техническое обслуживание. В краткосрочной перспективе мы будем использовать [другие] существующие средства, чтобы создавать угрозу для укрепленных и сильно заглубленных целей. Министерство обороны США, работая с партнерами по межведомственному диалогу и принимая во внимание существующие концепции, разработает [затем новое] постоянное средство для более эффективного поражения таких целей. Кроме того, мы аннулируем программу [производства] ядерной крылатой ракеты морского базирования", - говорится в документе.

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О планах утилизации термоядерной бомбы B83-1 Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США объявило как минимум шесть лет назад. Как отмечал занимавший тогда пост министра энергетики США Эрнест Монис, речь идет о "последнем оружии мегатонного класса в американском ядерном арсенале". Мощность бомбы B83-1 - до 1,2 мегатонны. Для сравнения: мощность атомных бомб, сброшенных США в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки, составляла порядка 15 и 25 килотонн соответственно.

Замыслы создания ядерной крылатой ракеты морского базирования в военного ведомстве США сочли избыточными. В стратегии подчеркивается, что в них "более нет необходимости" ввиду ряда других имеющихся и разрабатываемых Вашингтоном ядерных вооружений.

Тем не менее остается не вполне ясным, как на это решение отреагирует Конгресс США, особенно если он будет взять под контроль по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов оппозицией в лице Республиканской партии. Нынешняя администрация США во главе с демократом Джо Байденом на днях уже сигнализировала о намерении отказаться от программы производства упомянутой ракеты. Однако в пользу продолжения этих разработок ранее публично высказывался ряд американских военачальников, включая председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя в четверг планы отмены программы, выразил уверенность в том, что это решение не подает никакого сигнала России, который может быть воспринят как проявление слабости Вашингтона. Москва понимает, каким является ядерный арсенал США, отметил Остин.

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